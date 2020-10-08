“الليبية للموانئ” تدمج شركتيْ “دار الصناعة والصيانة البحرية”

عقد مجلس الإدارة بـ”الشركة الليبية للموانئ” للجمعية العمومية، الاجتماع الثاني العادي وغير العادي لسنة 2020، أمس الأربعاء، بمدينة مصراتة.

وصدرت الموافقة في الاجتماع العادي على دمج شركة “دار الصناعة” و”الصيانة البحرية” في “الشركة الليبية للموانئ”، على أن يكون الدمج بطريقة الضمّ و اعتبارها فرعًا من فروعها.

وناقشت اللجنة، في اجتماعها غير العادي، جدول الأعمال المعروض واتخذت جملة من القرارات والتوصيات؛ ومن أهمها “اعتماد الإجراءات واللوائح واعتماد لائحة تحفيز العاملين المكلفين بوظائف إشرافية وقيادية وإقرار واعتماد لائحة العاملين في البحر، إلى جانب إقرار واعتماد لائحة تحفيز الفنيين العاملين بأقسام الشؤون الفنية بالموانئ والتصرف في بعض الأصول”.

وقررت اللجنة الموافقة على تخويل مجلس الإدارة بإجراء المشاورات والدراسات وإبرام اتفاقيات المشاركة الاستثمارية مع الشركات المتخصصة في مجال أعمال المناولة والصيانة البحرية.

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