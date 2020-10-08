الوطنية للنفط تناقش سير عمليات الإنتاج مع الشركة النرويجية للأسمدة

عقد مدير عام الإدارة العامة للصناعات النفطية “خالد جويلي”، ومدراء الإدارات المعنية، والمهندسين والفنيين بالمؤسسة الوطنية للنفط أمس الأربعاء اجتماعا مع الشركة الليبية النرويجية للأسمدة، عبر الدائرة المغلقة لمناقشة سير عمليات التشغيل والإنتاج خلال الفترة من يناير الماضي وحتى شهر أغسطس.

حيث تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة مستهدفات العام 2020، 2021، الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالصحة والسلامة التي اتخذتها الشركة بمواقعها للوقاية من جائحة ( كوفيد 19 )، والآلية التي تم التعامل بها طيلة الفترة الماضية.

كما تم استعراض مشاريع الشركة القائمة للعام 2020، والمُرَحّلة للعام 2021، و أهم أنشطة الصيانة التي تم انجازها.

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