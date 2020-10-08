ارتفاع أسعار النفط.. متأثرة بزيادة الطلب الأمريكي على الوقود

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت في جلسة افتتاح اليوم في الساعة التاسعة بتوقيت ليبيا 42.30 دولارًا للبرميل؛ بزيادة قدرها 31 سنتًا، بعد أن انخفضت 1,6% أمس الأربعاء.

وبالمقابل؛ ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتًا إلى 40.22 دولارًا للبرميل، بعد أن نزلت 1,8%، وذلك بالتزامن مع تبدد الآمال بشأن الطلب على الوقود بعد ارتفاع آخر للطلب الأمريكي على الوقود.

وأكد مسؤولون في البيت الأبيض، أمس الأربعاء، أن مفاوضات التحفيز متوقفة بعد يوم من تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات بشأن حزمة واسعة النطاق للتخفيف من تداعيات جائحة فيروس كوفيد 19.

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