اقتصاد

الكشف عن تفاصيل العثور على جزء كبير من ثروة “القذافي” المنهوبة من أحد بنوك بنغازي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليق
مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

كشفت جريدة «لوباريزيان» الفرنسية، الأربعاء، عثور محققين على جزء كبير من ثروة معمر القذافي المنهوبة من أحد بنوك مدينة بنغازي سنة 2017 وتقدر قيمتها بـ 160 مليون يورو، ما وصف بأكبر ضبط للأوراق النقدية الليبية على التراب الأوروبي.

وتعود حيثيات القضية إلى تاريخ توقيف زوجين كانا يحاولان بيع الأوراق النقدية التالفة والمتدهورة في فرنسا بأقل من قيمتها الاسمية في السوق وفق ما نقل التقرير الفرنسي عن محققين.

وبدأ كل شيء في عام 2017 في خضم الحرب عندما حاول الجيش الوطني الليبي السيطرة على مدينة بنغازي، وبشكل عابر اكتشف متمردون داخل القبو بالبنك 160 مليون يورو نقدا من فئات 100 و200 يورو لكن جزء من هذه الأموال تعرض الى التلف.

أصل الأموال يعود إلى العام 2010
ويعود أصل تلك الأموال إلى سنة 2010 حين طلبت السلطات الليبية آنذاك لسبب مجهول جلب ما يقارب الـ200 مليون يورو من البنك المركزي الألماني ليتم تخزين هذه الأموال في أحد مصارف بنغازي. ويشير مصدر قريب من التحقيق قائلا: «لن نعرف أبدًا الغرض من هذه العملة الأوروبية».

من ناحية أخرى قالت «لوباريزيان» إنه من السهل تتبع استخدامها من قبل الجيش الليبي في الأشهر التالية وتخص 80 مليونًا لا زالت في حالة جيدة إذ تم استخدامهم في شراء أسلحة ومعدات. وقال مصدر قضائي آخر «تم تبديد هذه الأموال بسرعة أو وضعها في بنوك آمنة أخرى».

وأكد تقرير أوروبي في وقت لاحق أن جزءا من الأموال «في حالة جيدة إلى حد ما، إذ يتم بيع الـ 80 مليونًا تقريبًا ما بين 20 و40% من قيمتها الاسمية للمافيا التركية».

القصة لن تنتهي
وفي صيف 2018، تم إخطار البنك المركزي الأوروبي بإعادة بعض الأوراق النقدية إلى أوروبا من قبل أشخاص يحملون الجنسية التركية وعلى وجه التحديد من المافيا التركية وتم العثور على بعض من هذه الأوراق النقدية لدى موظفين مغاربيين جاؤوا لتبادل الأوراق النقدية بأخرى جديدة تم دفعها لهم بشكل غير قانوني من قبل مقاولين أتراك.

وبعد تحقيقات من الأمم المتحدة في القضية طلب من البنك المركزي الأوروبي في أوائل سنة 2020 في مآل هذه الأوراق النقدية التي يحتفظ بأرقامها.

وقال مصدر مقرب من التحقيق أن الزوجان الموقوفان، يحصلان على الإمدادات في تركيا، وأنفقا 40 ألف يورو. لكن القصة لن تنتهي حيث يتوقع المحققون عودة الأوراق النقدية إلى الظهور في جميع أنحاء العالم لسنوات أخرى مع استخدام الأموال في عمليات تهريب مختلفة.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • لقلة الوازع الأمني الحقيقي الليبي – والجهل القيادي والمعلومات الخاطئة وكثرة الجواسيس الاعلاميين من الدول العربية العميلة والأجنبية المستعمرة الطامعة –
    لقلة القوة الامنية الليبية والغيرة على الوطن وسلامة المواطن ومقدرات بلاده –
    لقلة كل ما ذكرت – خولت انفس العرب الخونة والدينات الاخرى المتدخلة بشكل مخزي – في الشءون الليبية
    ان يطمعوا في اي شيء يَرَوْه يعمل بشكل إيجابي فالصالة الليبي –
    أكد احد رجال الامن الخارجي الليبي – ان الاثار المسروقة من المتحف الوطني اللببي في بنغازي من عملات ذهبية وآثار قيمة ليبية – سرقت ووجدت في دولة لبنان – وبعض منها في مصر وفرنسا وتونس –
    وأكد احد السياح بان اللبنانيين. داخل كناءسهم الأرثودكسية يخبءون كل الآثار الذهبية المسروقة هناك ….. ومعهم فرنسيين –
    والآن يحاولون جاهدين بكل خسة وضءالة نفس – ان يبحثوا عن اموال الاستثمارات الليبية – بعد ان قصفتهم دولة نووية بقاذف نووي دمر الميناء بالكامل في بيروت –
    املا منهم ببناء بيروت – بعمالة من الصين – كانت مخصصة لبناء مشاريع في ليبيا –
    واكدت الاخبار. ان العمالة الافريقية التي كانت تعمل في لبنان تم قتلهم وطردهم فالشوارع دون دفع اي مستحقات لهم هناك – او مراجعة سفاراتهم الدولية –
    وهذه حقيقة بعد ان اتضحت مراجعات الاستثمارات الليبية بعد تدخلات بعض الخليجيين في ابراج الامارات لمحاولة استنزاف الاموال الليبية واتهامهم بقضايا ملفقة وكاذبة –
    وحتى الاموال المصرية تم استنزافها من الاستثمارات الافريقية لصالح اللبنانيين المتواجدين في فرنسا – وأثقلت الدولة المصرية في نزاعات وحروب وديون عليهم –
    وبكل تجاهل للقانون يتم تهريب العميل سلامة غصن من سجون اليابان بعد اتضاح تلاعبه واختلاسه مءات الملايين في اموال شركة نيسان لصالحه ويتم إخراجه من السجن بمال مسروق وتهريبه لفرنسا – ليقوم بمحاولة سرقة الاستثمارات الافريقية بالكامل – دون اي وازع قانوني يحمي المقدرات الليبية من عبث الدول الآخرى الغير معنية .

    رد