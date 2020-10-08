“الرعيض” يوضح لصدى مقصده من اعتبار منحة أرباب الأسر جريمة أفسدت الليبيين

أكد عضو مجلس النواب بطرابلس “محمد الرعيض” اليوم الخميس في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية أن أرباب الأسر هي عادة فعلاً أفسدت الليبيين في عاداتهم وأخلاقهم، بحيث أن منحة أرباب الأسر قد جعلت الليبيين يلجاؤون إلى السلف وبيع آثاثهم لتغطية المنحة، معبراً عن كارثة الأرباب على الاقتصاد الليبي.

وبين “الرعيض” أن مصرف ليبيا المركزي قد باع خلال سنة ونصف أكثر من 10.5 مليار دولار لأرباب الأسر على سعر 1.37 دينار ليتحصل على 13.7 مليار دينار ليبي، مشيرا إلى أنه لو باع هذا المبلغ من العملة لمن يحتاجه بالسعر 3.9 لتحصل على أكثر من 40 مليار دينار الفرق حوالي 26 مليار هذا الرقم يغطي علاوة العائلة لكافة الأسر الليبية، بمعدل وسط حوالى ألف دينا للأسرة شهريا لمدة خمسة سنوات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية