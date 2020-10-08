ميناء طبرق التجاري يستقبل سفنًا تحمل بضائع مختلفة

أخبار ليبيا 24-خاص

رست، اليوم الخميس، على رصيف ميناء طبرق التجاري ثلاث سفن تحمل سلعًا وبضائع مختلفة قادمة من عدة موانئ.

وقال إبراهيم الجراري، رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية، لأخبار ليبيا24، إن الميناء استقبل اليوم السفينة “فكتوريا” قادمة من ميناء دبي اليونان طبرق وعلى متنها 212 حاوية من المواد الغذائية المختلفة لتجار من مدينة طبرق.

وأفاد الجراري، إلى أن المواد الغذائية تم جلبها عن طريق الاعتمادات، وستكون الأسعار في متناول المواطن.

كما رست على نفس الرصيف سفينتان إحداهما قادمة من مصر وتحمل نحو 4 آلاف طن من الإسمنت المكيس، أمّا السفينة الأخرى فقادمة من أوكرانيا وعلى متنها 13 ألف طن من القمح.

ومن المتوقع أن ترسو السفينة المصرية “سيرانو” القادمة من ميناء دمياط المصري على رصيف ميناء طبرق بعد يومين وعلى متنها 50 حاوية من المواد الغذائية ومواد التنظيف، وهي الرحلة التاسعة لهذه السفينة من دمياط إلى طبرق.

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