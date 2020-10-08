ارتفاع جماعي للدولار والعملات الاجنبية والذهب مقابـل الدينار.. أخر الاسعـار

سجلت اسعار العملات والدولار الامريكي ارتفاعاً جماعياً مقابل الدينار الليبي في تداولات السوق الموازية مساء اليوم الخميس.

وشهد الدولار الامريكي عودته للصعود بعد تراجعه وتسجيله حالة من التذبذب بتعاملات السوق الموازية.

أعلى سعر اليوم

وسجل الدولار الامريكي صعوده في زليتن وبنغازي حيث سجل 6.12 دينار للبيع و6.11 دينار للشراء، بينما سجل اعلى سعر له في طرابلس 6.13 دينار للبيع و6.12 دينار للشراء.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الخميس 8-10-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار الأمريكي – طرابلس 6.13 دينار

الدولار حوالة تركيا = 6.15 دينار

اليورو = 7.05 دينار

الجنية الإسترليني 7.76 دينار

الليرة التركية 0.77 دينار

الدينار التونسي 2.22 دينار

الجنية المصري 0.38 دينار

الذهب عيار 18 الكسر = 260 دينار للجرام

الذهب عيار 21 = 303 دينار للجرام

الذهب عيار 24 = 346 دينار للجرام

الذهب جديد عيار 18 بـ 350 دينار

الذهب جديد عيار 21 بـ 390 دينار

الدولار “بشيك المصدق” = 7.25 دينار “التجارة والتنمية”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.15 دينار “مصرف الوحدة”.

دولار بشيك المصدق =6.80 دينار “مصرف الامان”

الدولار “بشيك المصدق” = 6.70 دينار “مصرف الجمهورية”.

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