اقتصاد

شركة الخليج تبحثُ عودة العمالة الفلبينية لحقولها

تم النشر منذُ 18 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش رئيس شركة الخليج العربي للنفط رفقة سفير جمهورية الفلبين لدى ليبيا مجالات التعاون بين الجانبين، حيثُ بحث الطرفان أوضاع العمالة الفلبينية، وكيفية تسهيل إجراءات سفرهم بعد فتح الرحلات الجوية وذلك بالتنسيق مع الشركة للإسراع في إنهاء هذه الإجراءات.

وفي وقت سابق بحث رئيس شركة سرت للنفط والغاز رفقة سفير دولة الفلبين أحوال الجالية الفلبينية، في مجال الصيانة وتشغيل المصانع بالشركة.

وتخلل زيارة السفير الفلبيني إلى مرسى البريقة اجتماع موسع تبادل فيه الطرفان وجهـات النظر فيما يتعلق بتأميـن عودة العمالة الفلبينية وسفرهم إلى بلدهم في إجازات، وضمان عودتهم والموافقات اللازمة من الحكومة الفلبينية واستجلاب العمالة الجديدة في مجال الصيانة لإنجاز العمرات وتشغيل المصانع وغيرها من الأعمال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك