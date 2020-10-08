شركة الخليج تبحثُ عودة العمالة الفلبينية لحقولها

ناقش رئيس شركة الخليج العربي للنفط رفقة سفير جمهورية الفلبين لدى ليبيا مجالات التعاون بين الجانبين، حيثُ بحث الطرفان أوضاع العمالة الفلبينية، وكيفية تسهيل إجراءات سفرهم بعد فتح الرحلات الجوية وذلك بالتنسيق مع الشركة للإسراع في إنهاء هذه الإجراءات.

وفي وقت سابق بحث رئيس شركة سرت للنفط والغاز رفقة سفير دولة الفلبين أحوال الجالية الفلبينية، في مجال الصيانة وتشغيل المصانع بالشركة.

وتخلل زيارة السفير الفلبيني إلى مرسى البريقة اجتماع موسع تبادل فيه الطرفان وجهـات النظر فيما يتعلق بتأميـن عودة العمالة الفلبينية وسفرهم إلى بلدهم في إجازات، وضمان عودتهم والموافقات اللازمة من الحكومة الفلبينية واستجلاب العمالة الجديدة في مجال الصيانة لإنجاز العمرات وتشغيل المصانع وغيرها من الأعمال.

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