اقتصاد

شركة الواحة تبحث المشاريع القائمة والمتوقفة لسنة 2021‎

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استعرض رئيس لجنة ملاك شركة الواحة للنفط عن المؤسسة الوطنية للنفط خليفة عبد الصادق مع رئيس لجنة الإدارة بالوكالة عن شركة الواحة للنفط محمد الزناتي الإجراءات الاحترازية المتبعة في كافة المواقع التابعة للشركة.

وجاء ذلك خلال اجتماع ضم مديري إدارات المشاريع والهندسة والعمليات والاستكشاف والتخطيط أمس الأربعاء في مقر الشركة، ونوقشت في الاجتماع المشاريع القائمة والمتوقفة والمشاريع القادمة للعام المقبل.

وأكد الحضور في اجتماعهم الالتزام بالإجراءات المطلوبة وتوفير كافة المستلزمات الضرورية لتطبيق الخطة الاحترازية التي وضعتها لجنة الطوارئ بالشركة إلى جانب إعطاء الأولوية دوما لسلامة المستخدمين في مختلف المواقع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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