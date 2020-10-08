شركة الواحة تبحث المشاريع القائمة والمتوقفة لسنة 2021‎

استعرض رئيس لجنة ملاك شركة الواحة للنفط عن المؤسسة الوطنية للنفط خليفة عبد الصادق مع رئيس لجنة الإدارة بالوكالة عن شركة الواحة للنفط محمد الزناتي الإجراءات الاحترازية المتبعة في كافة المواقع التابعة للشركة.

وجاء ذلك خلال اجتماع ضم مديري إدارات المشاريع والهندسة والعمليات والاستكشاف والتخطيط أمس الأربعاء في مقر الشركة، ونوقشت في الاجتماع المشاريع القائمة والمتوقفة والمشاريع القادمة للعام المقبل.

وأكد الحضور في اجتماعهم الالتزام بالإجراءات المطلوبة وتوفير كافة المستلزمات الضرورية لتطبيق الخطة الاحترازية التي وضعتها لجنة الطوارئ بالشركة إلى جانب إعطاء الأولوية دوما لسلامة المستخدمين في مختلف المواقع.

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