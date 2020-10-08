الرقابة على الاغذية والأدوية يكشف مشاهد صادمة بدار البنات للاحتياجات الخاصة

نشر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية اليوم الخميس تقريرًا مصورا كشف من خلال عن أوضاع صحية كارثية داخل دار البنات للاحتياجات الخاصة بمنطقة سيدي المصري في العاصمة طرابلس.

وكشف المركز الرقابة عن مشاهد وصفها بالصادمة حيث تعيش الدار حالة من الاستهتار والطمع والجشع، مضيفا: “الشركة المسؤولة عن الدار رموا بصحة اليتامى عرض الحائط من أجل نهب الاموال والميزانيات المرصودة”.

وأضاف المركز بأن عناصره رصدت أثناء قيامهم بجولة ميدانية لحومًا فاسدة يتم تقديمها للنزلاء وخلط المواد الغذائية بالطبية وتجهيزات ومستلزمات طبية متردية جدا.

ووجدت عناصر المركز لحوم فاسدة تنبعت منها روائح كريهة داخل ثلاجة التجميد وعدم وجود شهائد صحية للعاملين داخل المطبخ وتردي النظافة العامة داخل المخزن مع وجود ثلاجة تجميد (فريزر) متهالكة ويتم تخزين المواد الغذائية بداخلها وعدم وجود مصدر بديل للطاقة (مولد)، إضافة إلى عدم الاهتمام بالنظام داخل العيادة الخاصة بالدار حيث وجد خلط بين المواد الغذائية والمعدات الطبية الموجودة في العيادة وجود بعض الأدوية منتهية الصلاحية بمخزن الأدوية غير مطابق للاشتراطات ووجود رطوبة بمبنى السكن من الخارج.









وطالب المركز من وزارة الشؤون الاجتماعية بالاضطلاع بدورها في متابعة ومراقبة الدار التابعة لهم وتحسين أوضاعها الصحية والمعيشية.

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