“بوينغ”: بدء تعافي شركات الطيران على مستوى العالم

أعلنت شركة بوينغ، عن بدء تعافي شركات الطيران على مستوى العالم من الانخفاض الذي تجاوزت نسبته 90 في المائة بسبب تداعيات الجائحة.

وأضافت الشركة أن التعافي الكامل سيستغرق عدة سنوات، حيثُ توقعت أن تبلغ القيمة الإجمالية لأسواق الطائرات وخدماتها 8.5 ترليون دولار على مدى العقد المقبل.

وفي وقت سابق كشفت الشركة عن التأثير الكبير والخسائر الفادحة التي تسببت بها جائحة كورونا لأسواق قطاع الطيران التجاري والدفاعي، حيثُ توقعت أن يصل حجم الطلب على الطائرات التجارية للعام الجاري، إلى 18 ألفا و350 طائرة تجارية خلال العقد المقبل، أي أقل بنسبة 11 في المائة من توقعات العام الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية