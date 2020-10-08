اقتصاد

الليرة التركية تسقط مجددا أمام الدولار

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجلت الليرة التركية في تداولات اليوم الخميس أدنى مستوى لها أمام الدولار وسط تخوفات عسكرية تشهدها المنطقة وضغوط سياسية تعيشها تركيا منذ فترة.

وبلغت قيمة الدولار بالليرة التركية صباح اليوم 7.89 ليرات، وهي خسارة أعمق مما سجلته عند إغلاق الأربعاء حيث بلغت في حينها 7.88 ليرات لكل دولار.

وخسرت الليرة التركية من قيمتها أمام الدولار هذا العام ما نسبته 25٪ تزامنا مع ما تشهده البلاد من عدم استقرار سياسي ألقى بظلاله على قيمة العملة التركية.

وكانت وزارة التجارة التركية أقرت بتفاقم العجز الذي بلغ 16.3 مليار دولار حتى نهاية أبريل الماضي، بزيادة 84 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يهدد بمزيد من الضغط على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، بسبب هبوط مداخيل الصادرات من العملة الأجنبية، ويزيد من احتمال هبوط إضافي لليرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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