امراجع غيث لـ218: مرتبات الجهات العامة الأسبوع المقبل

قال وكيل وزارة المالية في الحكومة الليبية امراجع غيث في تصريح خاص لقناة “218”، إن الوزارة ستحيل مرتبات شهر سبتمبر الخاصة بموظفي القطاع العام الأسبوع المقبل تمهيدا لصرفها لحسابات المؤسسات في وقت لاحق من الأسبوع ذاته.

ونفى غيث خبر لقائه برئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الذي تناقله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مبيناً أنه كان يعقد اجتماعات مطولة روتينية مع محافظ مصرف ليبيا المركزي في بنغازي علي الحبري.

ويبلغ إجمالي قيمة المرتبات التابعة للحكومة الليبية 400 مليون دينار شهرياً لكافة العاملين في القطاعات وفقاً لبيانات العام الماضي وتحيل منها حكومة الوفاق 177 مليونا.

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