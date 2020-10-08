لجنة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمصارف تناقش سبل التغلب على المشاكل الفنية والتقنية المسببة لانقطاع الخدمات

عقدت لجنة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمصارف المشكلة بقرار من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم الخميس اجتماعها السابع لمناقشة سبل التغلب على المشاكل الفنية والتقنية المسببة لانقطاع الخدمات الإلكترونية عن المصارف.



وبحسب إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء بحكومة الوفاق فإن أعضاء اللجنة اتفقوا على التنسيق لعقد اجتماع يضم إدارات المصارف التجارية وشركة الاتصالات القابضة والشركة العامة للكهرباء ووزارة الداخلية وشركة البريقة لتسويق النفط، وذلك للوقوف على المشاكل الفنية والتقنية المسببة لانقطاع الخدمات الإلكترونية على المصارف وكيفية تكاتف الجهود للتغلب على هذه الانقطاعات.



كما تناول الاجتماع سبل تحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة للمصارف وتفعيل دور مكاتب البريد في تقديم الخدمات المالية مثل التحويلات والخدمات المالية، وكذلك إعادة النظر في تسعيرة الخدمات الإلكترونية وجودتها.

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