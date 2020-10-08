“نورلاند”: إعادة إنتاج النفط أمر مهم لاستقرار الوضع الاقتصادى في ليبيا ويجب رفض محاولات عسكرة قطاع الطاقة

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” إن إعادة إنتاج النفط الليبي فى جميع أنحاء البلاد بطريقة تحترم السيادة الليبية أمر مهم جدا لاستقرار الوضع الاقتصادى، ولكن يجب على جميع الأطراف رفض محاولات عسكرة أو تسييس قطاع الطاقة في البلاد.



وأضاف “نورلاند” في تصريح نشرته صحيفة “أخبار اليوم” المصرية أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة الأمريكية طالبت بإعادة فتح قطاع النفط الليبي بالكامل وإخراج القوات العسكرية من جميع المنشآت النفطية حتى تتمكن المؤسسة الوطنية للنفط من مواصلة عملها ككيان غير سياسى لصالح كل الليبيين.



وأكد السفير الأمريكي أن الاستئناف الجزئى لإنتاج النفط في ليبيا وتصديره يعتبر إشارة جيدة، ولكن هناك المزيد من التقدم الذى يتعين إحرازه فى إعادة المنشآت النفطية إلى السيطرة الليبية، وفق تعبير “نورلاند”.

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