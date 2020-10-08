البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة ينظم مسابقة أفضل فكرة مشروع لعام 2020

ينظم البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة مسابقة أفضل فكرة أو مشروع ناشئ لسنة 2020 والتي خصصت هذا العام لدعم الجهود المبذولة للوقاية والتصدى لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح البرنامج بأنه سيطلق هذا العام أربع جوائز وهي جائزة التطوير والابتكار في الأجهزة والمعدات التي تساعد في الكشف والوقاية وعلاج فيروس كورونا المستجد كأجهزة التنفس الصناعي وغيرها، وجائزة أفضل فكرة أو خدمة أو منتج محلي تساهم في الحد من الإصابة بالفيروس، وجائزة أفضل تطبيق للهاتف النقال يساعد في تقديم الخدمات في ظل ظروف الحجر الصحي، وجائزة أفضل فيديو توعوي للوقاية أو للحد من الإصابة بالفيروس.

وبحسب البرنامج فإنه يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة في المسابقة مقيما في ليبيا، والمشاركة متاحة لكافة الشرائح العمرية أفرادًا ومجموعات، على أن يتم إطلاق المشروع في ليبيا، وسيتم تقييم أفكار المشاريع من خلال استخدام وسائط الاتصال الالكترونية عن طريق لجان متخصصة حسب نوع الفكرة أو المشروع، وسيتم تقديم الدعم لأصحاب الأفكار من خلال مراكز وحاضنات الأعمال التابعة للبرنامج في طرابلس وبنغازي وسبها ومصراتة.

وسيكون اختيار الفائزين وفقاً للمعايير العامة وهي وضوح الفكرة والتصور، والأصالة والابتكار من حيث أن تكون الفكرة جديدة أو تحسين لمنتج أو تشكل قيمة مضافة، وكذلك جدوى الفكرة بأن تكون ذات قيمة مضافة ولها جدوى اقتصادية وقابلة للتطبيق، إضافة إلى وضوح الرؤية المستقبلية للمشروع، ومعايير أخرى تختلف حسب فئات المسابقة.

وسيتم اختيار أفضل 20 فكرة مشروع؛ أي 5 مشاريع من كل فئة، وتعلن النتائج قبل يوم العاشر من نوفمبر، وسيقدم تدريب إلكتروني لكل الفائزين بالمرحلة الأولى من المسابقة، كما سيتم بعدها اختيار 12 فائزًا بالحفل الختامي للمسابقة بعد تقديم عرض لمدة ثلاث دقائق من قبل الرواد أمام لجنة متخصصة، ويُمنح الفائزون باليوم الختامي للمسابقة جوائز قيمة تتمثل في تبني وتمويل مشروعاتهم من قبل صندوق التسهيلات المالية، واحتضان الفائز الأول من كل جائزة في حاضنة بناء.

ويسعى البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة من خلال تنظيم هذه المسابقة إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع المبدعين وأصحاب الأفكار والمختصين في كافة المجالات على الريادة والإبداع وذلك انطلاقا من دور البرنامج في دعم كافة مؤسسات الدولة في تطوير بيئة الأعمال.

وسيكون التسجيل في المسابقة من خلال النموذج الإلكتروني ( http://الرابط ) ويغلق باب التقدم للمشاركة بالمسابقة في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.

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