مختار الجديد: أرباب الأسر جاءت في وقتها وفرّجتْ على الليبيين وهي ليست إلا نزرٌ يسير أمام ملايين لصوص الاعتمادات

قال أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة “مختار الجديد” اليوم الخميس إن مخصصات أرباب الأسر التي أقرّها المصرف المركزي عام 2017 جاءت في وقتها وفرّجتْ على الليبيين وهي ليست إلا نزرٌ يسير أمام الملايين التي تحصل عليها لصوص الاعتمادات.



واستغرب “الجديد” في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قيام بعض التجار الذين تحصلوا على الملايين من الدولارات بسعر 1.40 بحجة أنهم تجار أو رجال أعمال، بـ”استكثار” حصول المواطنين الليبيين على ثلاثة آلاف دولار، وفق تعبيره.



وتابع بالقول “إننا كلنا ليبيين وكلنا عندنا حق في الدولار”، مشيرا إلى أن “منحة أرباب الأسر جاءت في وقتٍ وصل الحال بالليبيين إلى الدرك الأسفل من الفقر والعازة بعد أن صرفوا كل مدخراتهم”.

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