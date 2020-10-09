شركة مليتة تستعد لإعادة تشغيل حقل الفيل النفطي

أنهت الفرق الفنية التابعة لشركة “مليتة” للنفط والغاز، عمليات الكشف على خط نقل النفط والغاز على الجزء الممتد من حقل “الشرارة” وحتى مسافة 205 كيلومترات شمالاً، وذلك ضمن استعدادات الشركة لإعادة تشغيل حقل “الفيل” الواصل إلى مجمع “مليتة”.

ووفقًا لبيان الشركة؛ فإن المهندسين جمعوا بيانات ومعلومات عن المسافة المحددة التي تم الكشف عليها ضمن خط نقل النفط الخام والبالغ طوله الإجمالي 742 كيلومترًا.

وذكر البيان أن الفرق الفنية التابعة للشركة تعذر عليها الكشف التام لأسباب أمنية وتخوفًا من انتشار فيروس “كورونا”.

وقالت الشركة إنها عملت على تجهيز العاملين لديها بالسيارات والمعدات والأجهزة اللازمة لعملية الكشف، وكان من بينها أجهزة قياس واتصالات وغيرها؛ وذلك لمساعدتهم على أداء أعمالهم في المناخ الصحراوي.

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