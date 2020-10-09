مخالفة لكل التوقعات.. الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2020

أعلنت لجنة جائزة نوبل النرويجية في أوسلو، الجمعة، فوز برنامج الغذاء العالمي بجائزتها للسلام، الأمر الذي خالف كل التوقعات.

وقال ممثلو اللجنة المرموقة في مؤتمر صحفي إنهم منحوا الجائزة للبرنامج تقديرا لجهوده في مكافحة الجوع وتحسين ظروف السلام في المناطق المتضررة من الصراع، وفق “رويترز”.

وتفيد أرقام برنامج الغذاء العالمي، الذي يتخذ من روما مقراً له، أنه يساعد حوالى 97 مليون شخص في حوالي 88 دولة كل عام.

وتشير إلى أن واحدا من كل 9 أشخاص في جميع أنحاء العالم لا يزال لا يملك ما يكفي من الطعام.

وقالت رئيسة لجنة نوبل النرويجية، بيريت ريس أندرسن، في مؤتمر صحفي إن “الحاجة إلى التضامن الدولي والتعاون متعدد الأطراف أصبحت أكثر وضوحا من أي وقت مضى”.

وكانت تكهنات قبل الإعلان الرسمي تشير إلى ان الجائزة النرويجية قد تكافئ حرية الصحافة والناشطة في مجال البيئة غريتا تونبرغ ومنظمة الصحة العالمية، في غياب مرشح واحد أوفر حظا.

وبلغ عدد المرشحين هذه السنة 318 بينهم 211 شخصية و107 منظمات أدرجت أسماؤهم جميعا على لائحة لم يعرف مضمونها، مما يعقد إمكانية تحديد احتمالات.

وكانت جائزة نوبل للسلام منحت العام الماضي لرئيس الوزراء الإثيوبي، أحمد أبيي، تقديرا لجهوده في التقرب من العدو اللدود السابق إريتريا.