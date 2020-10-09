أسعار الذهب اليوم ترتفع 1% بفعل انخفاض الدولار الامريكي

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بسبب ضعف الدولار وتتجه صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي، إذ زادت جاذبية المعدن الأصفر كتحوط من التضخم بفعل تجدد التفاؤل حيال حزمة مساعدات أمريكية جديدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 بالمئة إلى 1907.16 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:31 بتوقيت غرينيتش.

فيما زاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة واحدا بالمئة إلى 1912.40 دولار للأونصة.

وربح الذهب، الذي يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة، نحو 26 بالمئة منذ بداية العام الجاري، بدعم من تحفيز غير مسبوق عالميا لتخفيف الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.5 بالمئة إلى 24.17 دولار للأونصة وصعدت اثنين بالمئة في الأسبوع.

وربح البلاتين 1.5 بالمئة إلى 875.33 دولار وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2383.16 دولار.