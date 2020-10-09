تمهيدا لإعادة تشغيل حقل الفيل.. الكشف على خط تصدير النفط الواصل بين الحقل ومجمع مليتة

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز أمس الخميس عن انتهاء فريق من حقل الفيل من الكشف على خط تصدير النفط الخام 30 بوصة الواصل بين حقل الفيل ومجمع مليتة، وذلك تمهيدا لإعادة تشغيل حقل الفيل.

وأوضحت الشركة أنه ونتيجة للظروف الأمنية وتفشي فيروس كورونا؛ تعذر تنفيذ عملية الكشف الدورية على خط تصدير النفط الخام الممتد من حقل الفيل إلى مجمع مليتة الصناعي بمسافة 742 كيلومترا، مما اضطر الشركة إلى تشكيل فريق من الحقل للقيام بعملية الكشف على الخط لمسافة 205 كيلومترا من حقل الشرارة إلى النقطة RB03.

وأضافت أن عملية الكشف استغرقت ثلاثة أيام وتم خلالها جمع البيانات على طول الخط وأخد عينات والكشف على حالة خط التصدير والمحطات على طول الخط، مشيرة إلى أن إدارة العمليات بالحقل تقوم الآن بإعداد التقارير الفنية والإعداد لتنفيذ بعض الأعمال التصحيحية اللازمة ليتسنى إعادة تشغيل الحقل بالشكل الأمن والمطلوب.

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