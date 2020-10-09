اقتصاد

شركة مليتة تناقش مصروفات ميزانيتها العامة خلال 2020

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحثت لجنة الإدارة التابعة لشركة مليتة للنفط والغاز، خلال اجتماع موسع رفقة إدارة العمليات والمشاريع المالية والتخطيط المصروفات الفعلية للشركة لعام 2020.

وتضمن الاجتماع الذي عُقد بمقر الشركة بالظهرة، مناقشة هذه المصروفات خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية شهر يوليو، ومقارنتها بالميزانية التقديرية، التي تم تقديمها للمؤسسة الوطنية للنفط، وذلك لضمان سياسة تقليل المصروفات التي اتخذتها الشركة، في ظل شح الميزانيات الناتج عن إقفال النفط.

بدورها وجهت لجنة الإدارة بضرورة ‏التقيد بتلك الميزانية وعدم تجاوزها في جميع الأبواب، إضافة لتأجيل الأعمال التي يمكن تأجيلها والاستغناء عن ما يمكن الاستغناء عنه، لتوفير هذه الميزانية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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