مصرف الأمان يعلن عن استعداده التام لفتح حسابات بشأن منحة الزوجة والأبناء

أعلن مصرف الأمان اليوم الجمعة استعداده التام لفتح حسابات للزوجات الليبيات اللواتي لا يتقاضين مرتب من أي جهة والليبيات المتزوجات من غير الليبين ومنحهن دفتر صكوك في نفس اليوم.

كما نوه الأمان أنه بالإمكان فتح حساب سواء أونلاين عن طريق تطبيق امان موبايل “كوستومر اونبوردنق”، أو بالتوجه لأقرب فرع لهن.

وأشار أن المستندات المطلوبة لفتح حساب لهن هو جواز سفر أو كتيب عائلة أو بطاقة شخصية، شهادة وضع عائلي، عدد 2 صور شخصية، تعبئة نموذج فتح حساب، ايداع 50 دينار، مبينا بأن فتح الحساب بدون مقابل وثمن دفتر الصكوك 20 دينارويتم استلام دفاتر شيكات في نفس اليوم.

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