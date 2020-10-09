“البريقة”: جاهزون لتزويد الجنوب بالوقود في حال التنسيق الأمني

شرعت لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط بوضع خطة محكمة لتزويد بلديات ومناطق الجنوب بالمشتقات النفطية المتمثلة في الوقود بنوعيه وغاز الطهي.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد الخميس، بمستودع مصراتة النفطي وضم كلا من رئيس اللجنة ومدير عمليات منطقة مصراتة ورئيس الجمعية العربية لنقل الوقود ومشتقاته ومندوب عن المنطقة الأمنية مصراتة.

وخلص الاجتماع للتأكيد على جاهزية شركة البريقة لتسويق النفط لتزويد المنطقة الجنوبية بالوقود في حال إتمام التنسيق بين الجهات الأمنية المختلفة.

من جهته أكد مندوب المنطقة الأمنية بأن هنالك مساعي لترتيب الظروف الأمنية لاستئناف عمليات نقل الوقود مؤكدا على ضرورة تنسيق الجهات الأمنية فيما بينها لضمان سلامة السائقين والشاحنات.

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