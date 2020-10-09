البريقة تؤكد جاهزيتها لتزويد الجنوب بالوقود في حل توفر الأمن

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط، استعدادها لتزويد المنطقة الجنوبية بالوقود في حال إتمام التنسيق بين الجهات الأمنية المختلفة من أجل توفير الأمن والحماية خلال عمليات نقل الوقود إلى الجنوب.

وأشارت الشركة في بيان لها اليوم الجمعة، أن الاتصالات والمساعي الحثيثة من قبل لجنة إدارة شركة البريقة لازالت مستمرة لوضع خطة مدروسة لتزويد بلديات ومناطق الجنوب بالكامل بالمشتقات النفطية كالوقود بنوعيه وغاز الطهي، وذلك بمتابعة المؤسسة الوطنية للنفط.

ونوهت الشركة، إلى الاجتماع الذي عقد أمس الخميس بمستودع مصراتة النفطي بين مستشار رئيس اللجنة ومدير عمليات منطقة مصراتة ورئيس الجمعية العربية لنقل الوقود ومشتقاته ومندوب عن المنطقة الأمنية مصراتة، بشأن تزويد بلديات ومناطق الجنوب بالكامل بالمشتقات النفطية

ونقلت الشركة عن مندوب المنطقة الأمنية بمصراتة بوجود مساع لترتيب الظروف الأمنية في القريب لإمكانية استئناف عمليات نقل الوقود، مؤكدا على ضرورة تنسيق الجهات الأمنية فيما بينها لضمان سلامة السائقين والشاحنات.

وجدد مستشار رئيس اللجنة ورئيس الجمعية العربية، تأكيدهما على استعداد شركة البريقة للبدء فوراً بعمليات تزويد المنطقة الجنوبية بالوقود شرط توفر الضمانات الأمنية من الجهات المختصة، بحسب ما نشرت الشركة على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

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