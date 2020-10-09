السفير الأمريكي: نحن ندرك عبء أزمة الكهرباء على الليبيين ونعمل على دعم توصيل الكهرباء لجميع أنحاء ليبيا

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” في تصريح نشرته صحيفة “أخبار اليوم” المصرية يوم الأربعاء: “نحن ندرك عبء أزمة الكهرباء على الليبيين”، مشيرا إلى أن سبب تلك الأزمة يعود إلى الصراع المسلح والفساد والإغلاق القسرى لقطاع النفط، وفق قوله.



وأضاف “نورلاند” أن حكومة بلاده تعمل مع الليبيين والأمم المتحدة والمجتمع الدولى لتشجيع الإصلاحات الاقتصادية الهادفة وزيادة الشفافية والمساءلة وتعزيز المؤسسات الموحدة والمستقلة التى تعمل لصالح كافة الليبيين، إضافة إلى عملها من خلال برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على دعم توصيل الكهرباء لجميع أنحاء ليبيا.



وأشار كذلك إلى عمل حكومة بلاده من خلال مجموعة العمل الاقتصادية التى تم إنشاؤها في إطار مؤتمر برلين، والعمل مع شركاء دوليين مثل مصر، مضيفا أن حل أزمة انقطاع الكهرباء من ليبيا يتطلب استعادة عائدات النفط وإجراء تحسينات فى قطاع الكهرباء سواء في الإدارة أو البنية التحتية وغيرها.

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