“الأمان” يعلن جاهزيته لفتح حسابات منحة الزوجة والأولاد

أعلن مصرف الأمان بطرابلس، عن جاهزيته التامة، لفتح حسابات للزوجات الليبيات اللواتي لا يتقاضين مرتب من أي جهة، و الليبيات المتزوجات من غير الليبين ومنحهن دفتر صكوك في نفس اليوم، وذلك تنفيذا للقانون رقم 27 لسنة 2013 بخصوص منحة الزوجة والأولاد.

ونوه المصرف في بيان نشره عبر منصته الرسمية، على ضرورة إحضار صك ملغي أو افادة مصرفية لحساب الزوجة لاستكمال الإجراء، مضيفًا بأن المستندات المطلوبة لإتمام هذا الإجراء، هي جواز سفر أو كتيب عائلة أو بطاقة شخصية، وشهادة وضع عائلي، وصورتين شخصيتين، إضافة إلى تعبئة نموذج فتح حساب المعد مسبقا من قبل المصرف.

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