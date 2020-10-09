اقتصاد

“الأمان” يعلن جاهزيته لفتح حسابات منحة الزوجة والأولاد

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مصرف الأمان بطرابلس، عن جاهزيته التامة، لفتح حسابات للزوجات الليبيات اللواتي لا يتقاضين مرتب من أي جهة، و الليبيات المتزوجات من غير الليبين ومنحهن دفتر صكوك في نفس اليوم، وذلك تنفيذا للقانون رقم 27 لسنة 2013 بخصوص منحة الزوجة والأولاد.

ونوه المصرف في بيان نشره عبر منصته الرسمية، على ضرورة إحضار صك ملغي أو افادة مصرفية لحساب الزوجة لاستكمال الإجراء، مضيفًا بأن المستندات المطلوبة لإتمام هذا الإجراء، هي جواز سفر أو كتيب عائلة أو بطاقة شخصية، وشهادة وضع عائلي، وصورتين شخصيتين، إضافة إلى تعبئة نموذج فتح حساب المعد مسبقا من قبل المصرف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك