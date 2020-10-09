رغم رصد الفساد عليهما … “الخطابي” يعيد تعيين بعيو ولياس بشركة الحمراء

كشفت مصادر بالاستثمارات الخارجية لصحيفة صدى الاقتصادية عن قيام رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات “مصطفى الخطابي” عن تعيين مجلس الإدارة منتهي الصلاحية مجدداً لإدارة شركة الحمراء بأسبانيا .

حيث عين الخطابي “عبد الحكيم لياس” رئيساً لشركة الحمراء ، “عبد الحكيم بعيو” مديراً للحمراء .

كما أوضحت مصادر صحيفة صدى الاقتصادية أن “بعيو” ولياس أحد أبرز أسباب الفساد والافلاس بشركة الحمراء ، مع ذكر أن لياس كان مدير تنفيذي لشركة الكهرباء ، في حين شغله منصب رئيساً لشركة الحمراء بالمخالفة وذلك لتوقيع عقود كهرباء لصالح الحمراء .

وكانت صدى الاقتصادية أتبتث عن طريق مصادرها وبالوثائق بيع عبد الحكيم بعيو بيع سيارة شركة الحمراء وتمليكها لعدد من الموظفين مع تحصلنا وثائق حوالات مالية تثبت قيام بعيو بصرف مرتبات شهرية لأشخاص لا علاقة لهم بالحمراء كمدير مكتب الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار “لؤي القريو” .

يتبع

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