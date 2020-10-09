الدولار والعملات الاجنبية تحافظ على ارتفاعها مقابل الدينار.. أخـر الأسعار

حافظت اسعار العملات والدولار الامريكي على ارتفاعها الملحوظ مقابل الدينار الليبي في تداولات السوق الموازية مساء اليوم الجمعة.

وسجل الدولار الامريكي صعوده في زليتن حيث سجل 6.19 دينار للبيع و6.18 دينار للشراء، بينما سجل اعلى سعر له في طرابلس 6.17.5 دينار للبيع و6.165 دينار للشراء.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الجمعة 9-10-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار الأمريكي – طرابلس 6.17.5 دينار

الدولار حوالة تركيا = 6.21 دينار

اليورو = 7.15 دينار

الجنية الإسترليني 7.76 دينار

الليرة التركية 0.77 دينار

الدينار التونسي 2.22 دينار

الجنية المصري 0.38 دينار

الذهب عيار 18 الكسر = 265 دينار للجرام

الذهب عيار 21 = 309 دينار للجرام

الذهب عيار 24 = 353 دينار للجرام

الذهب جديد عيار 18 بـ 350 دينار

الذهب جديد عيار 21 بـ 390 دينار

الدولار “بشيك المصدق” = 7.25 دينار “التجارة والتنمية”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.15 دينار “مصرف الوحدة”.

دولار بشيك المصدق =6.80 دينار “مصرف الامان”

الدولار “بشيك المصدق” = 6.75 دينار “مصرف الجمهورية”.

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