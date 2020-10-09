“احتيتة”: مصفاة طبرق تعود للعمل بكامل طاقتها التكريرية

أكد رئيس لجنة الإدارة المكلف بشركة الخليج العربي للنفط “فضل الله احتيتة” اليوم الجمعة عودة العمل بمصفاة طبرق التابعة للشركة بكامل طاقتها التكريرية وهي 20 ألف برميل يوميا.



وقال “احتيتة” في تصريح له لمكتب الإعلام بالشركة إنه بعودة مصفاة طبرق لكامل طاقتها الإنتاجية ستساهم مساهمة كبيرة في حل الكثير من المختنقات في نقص وقود الديزل وغيرها من المنتجات في السوق المحلي.



وكانت الناقلة “ARIN” قد رست على رصيف شركة البريقة بمدينة طبرق وذلك لشحن 25 ألف طن متري من الزيت الثقيل وهو أحد منتجات مصفاة طبرق.

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