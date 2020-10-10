تعاون بين الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة وغرفة مواد البناء المصرية

القاهرة 10 أكتوبر 2020 (وال)- عقد رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة عن الجانب الليبي هاني سفراكس، اجتماعًا مع عدد من أعضاء غرفة مواد البناء المصرية.

هذا وقد حضر الاجتماع الذي عقد بالقاهرة، عدد من رجال الأعمال الليبيين والمصريين، عن جانب المصري؛ رئيس مجلس إدارة إيديال استاندرد في أفريقيا والشرق الأوسط أحمد حافظ، عضو مجلس إدارة لقمه جروب المتخصصة في مواسير البنية التحتية إسماعيل لقمه، رئيس مجلس إدارة شركة اكوافلو المتخصصة في أنابيب المياه المهندس هشام أبو العز.

عن الجانب الليبي، فقد حضر الاجتماع مهندسان نعمان سفراكس، وحلمي سفراكس عضوا مجلس إدارة شركة برقة جروب، ورئيس مجلس إدارة شركة أحفاد المختار فارس المنفي، ورئيس مجلس إدارة شركة ابتهال للإنشاءات المعدنية خالد اغليو.

وقال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة عن الجانب الليبي هاني سفراكس، إنه تم الاجتماع تناول الفرص بين البلدين المتوقعة في المستقبل القريب، وعن أعمال البناء في ليبيا، ومناقشة العثرات والعوائق أمام رجال الأعمال الليبيين في الجارة مصر.

وأضاف هاني سفراكس أنه تقدم بمذكرة لرئيس غرفة مواد البناء المهندس أحمد عبد الحميد، وذلك لعرضها على الحكومة المصرية لتسهيل حركة رجال الأعمال بين الجانبين، إلا أنها تعرقلت بسبب تفشي وباء كورونا الذي توقفت بسببه كافة الأنشطة التجارية، وأنه حاليا بصدد تقديم المذكرة بعد عودة الحياة لطبيعتها من جديد.

وتعهد سفراكس بوضع حلول لكافة العثرات التي يُعاني منها رجال الأعمال الليبيين، والعمل على حلها في أقرب وقت، منوهًا حرصًا على إن الشركات المصرية سيكون لها دورًا كبيرًا في الأعمال المتوقعة في ليبيا في الفترة القادمة. (وال- القاهرة) م ك/ ر ت

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