توقعات بشحن 2,2 مليون برميل نفط عبر مينائي البريقة والزويتينة

أعلن مكتب الإعلام في مينائي البريقة والزويتينة اليوم السبت، عن وصول ثلاث ناقلات للنفط الخام خلال الأسبوع الجاري لشحن ما يقرب من 2,2 مليون برميل إلى إيطاليا وإسبانيا.

وقال مسؤول الإعلام في البريقة والزويتينة أحمد خليفة لصحيفة صدى الاقتصادية، إن هناك ناقلة نفط دخلت بالفعل إلى ميناء البريقة لتحميل 600 ألف برميل نحو إيطاليا، فيما يتوقع وصول الناقلات الأخرى خلال اليومين القادمين.

وأضاف خليفة بأنه من المتوقع شحن مليون برميل عبر ميناء الزويتينة إلى إسبانيا، بينما ستتجه الشحنة الأخرى التي تقدر بحوالي 600 ألف برميل إلى إيطاليا أيضا.

وأشار إلى دخول ناقلة أمونيا وسفينة خردة وسفينه تجارية تحمل منتجات لصالح شركات نفطية عبر ميناء البريقة، إضافة إلى سفينة أخرى تحمل أنابيب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية