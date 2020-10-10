لإنقاذ الليرة.. “المركزي التركي” يزيد أسعار الفائدة

أعلن المصرف المركزي التركي، الجمعة، عن زيادة أسعار الفائدة في عملياته لمبادلة العملة التركية إلى 11.75% من 10.25%.

وتأتي هذه الخطوة الإضافية لمواجهة ضائقة الليرة التي وصلت إلى مستويات متدنية قياسية بسبب الاضطرابات السياسية الحالية التي تواجهها البلاد بالإضافة إلى الزيادة غير المتوقعة على سعر الفائدة الرئيسي في سبتمبر الماضي.

في غضون ذلك، ارتفعت قيمة الليرة التركية بعد أن رفع المركزي التركي أسعار الفائدة في عملياته للمبادلة؛ حيث صعدت إلى 07.90 ليرة مقابل العملة الأمريكية من 7.995 ، في وقت سابق من اليوم نفسه.

يذكر أن البنك المركزي التركي كان قد رفع الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيس 200 نقطة إلى 10.25% في الوقت الذي قرر فيه التشديد على سياسته لتخفيف نزيف الليرة.

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