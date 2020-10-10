تعليم الوفاق تستعد لافتتاح مصنع للزي المدرسي ببلدية الخمس

قالت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني اليوم السبت، إن الاستعدادات تجري على قدم وساق لافتتاح مصنع خاص بالزي المدرسي ببلدية الخمس الأيام القادمة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، بأن المشروع الاستثماري يأتي ضمن المشاريع الاستثمارية التي أقرها مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي التابع لمراقبة تعليم الخمس.

وأشارت الوزارة إلى أن العديد من مراقبات التعليم قامت بإنشاء الصندوق الذي نص عليه قانون العمل رقم 12 لعام 2010، والذي لم يتم تفعيله حتى العام 2017، حيث عملت الوزارة على تبني استحداث الصندوق الاجتماعي الخدمي لمعلمي كل مراقبات التعليم.

وتنص لائحة الصندوق على السماح للجنة الإدارة بالدخول في مشاريع استثمارية مختلفة بهدف تنمية أموال الصندوق بما يعود بالنفع على منتسبي الصندوق.

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