المستشفيات الليبية عاجزة و تعاني من نقص في المعدات الطبية وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا

قالت صحيفة الشرق الأوسط الدولية يوم السبت أن عدد من المستشفيات الليبية تسعى لمعالجة ومكافحة الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بفيروس كورونا ، خاصة مع محدودية القدرات ونقص العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وقالت دكتورة خديجة العباسي رئيسة وحدة “pcr ” في المركز الطبي بمدينة سبها إن إغلاق مراكز الحجر الصحي في الجنوب أدى إلى تفاقم في وصول الحالات إلى المركز مما أعاق من قدرة الكادر الطبي.

وصرح مصدر في المركز الوطني لمكافحة الأمراض في مدينة سبها لـ “الشرق الأوسط” ، إن جميع المراكز الطبية والمستشفيات في ليبيا تعاني من نقص في المعدات الطبية ونقص في كادر الرعاية الصحية ، على غرار الوضع في مركز سبها الطبي.

في غضون ذلك أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية للحكومة المؤقتة بشرق ليبيا أن فريقًا تدريبًا متخصصًا بشأن فيروس كورونا زار مستشفى شحات شمال شرق البلاد ، للتأكد من اتباع البروتوكولات والتوصيات وفقا للصحيفة.

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