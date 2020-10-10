ليبيا في نزاع على مبلغ 380 مليون دولار مع زامبيا بشأن استحواذ شركة زامتيل للاتصالات

قال موقع ” capacity africa ” يوم الجمعة إن رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاتصالات فيصل قرقاب هدد بمصادرة أصول شركة زامبيا الدولية لأن الحكومة الليبية مدينة لها بمبلغ 380 مليون دولار.

يعود الدين إلى تأميم زامبيا لشركة “زاميتل ” للاتصالات في عام 2012، بعد عام من شراء ال ايه بي قرين الشركة من الإدارة السابقة مقابل 257 مليون دولار.

و أضاف ” قرقاب ” أن الشركة القابضة تدير أصول الاتصالات الليبية وأنها وجدت نفسها مضطرة لتقييم خيارات أخرى للمطالبة بالديون التي تقول إن زامبيا مدينة بها.

وفي عام 2011 قال وزير العدل الزامبي سيباستيان زولو إن البيع للمستثمر الليبي كان “احتيالًا” وقال إن الإدارة السابقة تصرفت على عجل شديد ولم تتبع إجراءات العطاء العادية وجعلت الصفقة غير قانونية.

ووفقا للموقع فإنه لا تزال ليبيا تحاول استرداد الأموال من زامبيا رغم أن زامبيا خسرت قضية قبل ثلاث سنوات أمام المحكمة العليا في لندن وفقا لما أورده الموقع.

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