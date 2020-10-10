البريقة بالمنطقة الشرقية تؤكد توفر المحروقات رغم وجود ازدحام بالمحطات

قال متحدث باسم شركة البريقة لتسويق النفط والغاز في المنطقة الشرقية، إنه لا وجود لنقص في مادتي البنزين والديزل في المنطقة رغم الازدحام الذي تشهده بعض المدن والمحطات.

وأوضح عادل بن دردف في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم السبت، بأنه من المرجح أن يكون سبب الازدحام هو شركات النقل الخاصة المتعاقد معها من قبل شركات الخدمات النفطية والتي يتأخرون في تلبية احتياجات المحطات.

وأضاف بأنه لطالما دعت البريقة إلى تولي عمليات النقل والتوزيع واستبعاد شركات الخدمات النفطية أو شركات النقل الخاصة والتي دائما ما كانت تسبب عرقلة في عمليات شحن الوقود للمحطات نتيجة الاحتجاج على تأخر صرف مرتباتهم ومشاكل أخرى متكررة.

ونفى بأن يكون نقص مادة الديزل سببا في تأخر إمداد المحطات في كامل المنطقة الشرقية بوقود البنزين حيث أكد بأن جميع المحروقات متوفرة وبكميات مرتفعة.

وكانت الأخبار تتحدث عن أن النقص الحاصل في محطات التوزيع ناتج عن نقص الديزل على سيارات النقل مما أدى إلى تأخر وصوله للمحطات وتسبب في ازدحام كبير في أغلبها.

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