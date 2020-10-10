مينائي البريقة والزويتينة على موعد مع شحن 2,2 مليون برميل نفط

أخبار ليبيا24

أكد مكتب الإعلام في مينائي البريقة والزويتينة اليوم السبت، وصول ثلاث ناقلات للنفط الخام خلال الأسبوع الجاري لشحن ما يقرب من 2,2 مليون برميل إلى إيطاليا وإسبانيا.

وقال مسؤول الإعلام في البريقة والزويتينة أحمد خليفة – بحسب صحيفة صدى الاقتصادية – إن هناك ناقلة نفط دخلت بالفعل إلى ميناء البريقة لتحميل 600 ألف برميل نحو إيطاليا، فيما يتوقع وصول الناقلات الأخرى خلال اليومين المقبلين.

وأضاف خليفة بأنه من المتوقع شحن مليون برميل عبر ميناء الزويتينة إلى إسبانيا، بينما ستتجه الشحنة الأخرى التي تقدر بحوالي 600 ألف برميل إلى إيطاليا أيضا.

وأوضح مسؤول الإعلام أن ناقلة أمونيا وسفينة خردة وسفينة تجارية تحمل منتجات لصالح شركات نفطية دخلت عبر ميناء البريقة، إضافة إلى سفينة أخرى تحمل أنابيب.

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