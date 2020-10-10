الرئاسي يقبل أوراق اعتماد 9 سفراء جُدد

اعتمد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج اليوم السبت، تسعة سفراء جدد لدى ليبيا.

وفي احتفالية حضرها وزير الخارجية محمد سيالة، تسلم السراج أوراق اعتماد سفراء جمهورية النمسا ومملكة اسبانيا والاتحاد الأوروبي والجمهورية التونسية ومملكة الدنمارك، ومملكة السويد ومملكة بلجيكا وجمهورية فنلندا ومملكة النرويج.

ووفق بيان للمجلس الرئاسي، ألقى السفراء المعتمدون كلمات بالمناسبة نقلوا خلالها تحيات قادة دولهم، وعبروا عن شكرهم لقبول أوراق اعتمادهم، مؤكدين على عمق علاقات الصداقة التي تربط دولهم بليبيا.

من جانبه رحب السراج بالسفراء الجدد معرباً عن سعادته باستلام أوراق اعتمادهم، مثمناً مواقف دولهم الداعم لحكومة الوفاق الوطني ولتحقيق الأمن الاستقرار في ليبيا، مشيداً بدور الاتحاد الأوروبي في دعم مسار التسوية السياسية الذي يفضي إلى دولة مدنية ديمقراطية، بحسب البيان.

وأضاف بأن السراج أعرب عن أمله في أن يعمل السفراء الجدد على تعزيز علاقات التعاون والمساهمة في مرحلة البناء والتنمية الاقتصادية وبما يخدم المصالح المشتركة بين ليبيا ودولهم.

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