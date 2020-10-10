ميناء طبرق يُصدّر 25 ألف طن متري من الزيت الثقيل

كشف مصدر مطلع يعمل بقطاع النفط، في تصريح خاص لقناة 218، عن دخول الناقلة “أيرن” الجمعة إلى ميناء طبرق، ورسوها على الرصيف الذي تشغله شركة البريقة بغرض تصدير 25 ألف طن متري من الزيت الثقيل.

وستتيح هذه الخطوة، رفع القوة الإنتاجية لمصفاة طبرق التي تشغلها شركة الخليج العربي للنفط بنسبة 100% بعد ساعات من انتهاء تحميل الشحنة.

وكانت شركة الخليج العربي قد أعلنت قبل أيام قرار رئيس مجلس إدارتها محمد بن شتوان باستمرار تعليق العمل في المشاريع المنفذة من قبل الشركات والمقاولين لمدة أسبوع آخر اعتبارا من الأربعاء الماضي وذلك لحين توافر الميزانيات المطلوبة والمقررة مسبقا.

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