العمل الليبية تقرر إعادة تنسيب فائض الملاك الوظيفي‎

أعلن وزير العمل والتأهيل في الحكومة الليبية السنوسي السنوي، اليوم السبت، منح الإذن لمراقبي العمل والتأهيل بالبلديات في إعادة تنسيب فائض الملاك الوظيفي إلى كافة القطاعات العامة دخل البلديات.

وأشار الوزير في بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، الى أن المدة الممنوحة لذلك يجب ألا تتجاوز الأسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.

وأكد السنوسي على أنَّ الوزارة بهذا القرار تكون قد قدمت الحل المأمول لكافة المحالين لفائض الملاك الوظيفي، عقب سنوات من المشاكل الإدارية والمالية المتعلقة بتسوية أوضاعهم الوظيفية.

وكان وزير الحكومة الليبية عبدالله الثني عمم تعليمات مشددة على كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات بقبول جميع المنسبين من قبل وزارة العمل والمؤهلين للقطاعات الحكومية عبر الآلية الواردة في الكتاب

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