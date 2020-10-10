تراجع الدولار وتباين سعر الذهب واستقرار العملات على ارتفاع مقابل الدينار.. أخـر الأسعار

شهد سعر الدولار الامريكي تراجعه فيما بقيت العملات الاجنبية مستقرة على ارتفاع ملحوظ مقابل الدينار الليبي في تداولات السوق الموازية مساء اليوم السبت.

وعند الافتتاح سجل الدولار الامريكي في زليتن 6.13 دينار للبيع و6.12 دينار للشراء، بينما سجل اعلى سعر له في طرابلس 6.12 دينار للبيع و6.11 دينار للشراء، بينما بلغ سعره في بنغازي 6.07 دينار للبيع و6.06 دينار للشراء، قبل أن يعاود تراجعه مساءا.

فيما سجلت اسعار الذهب اليوم في ليبيا تباينها، حيث سجل سعر الذهب الجديد عيار 18 تراجعه إلى 340 دينار، بينما سجل عيار 21 380 دينارا، بينما صعد الذهب للكسر حيث صعد عيار 18 إلى 271 دينار وعيار 21 ارتفع إلى 315 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم السبت 10-10-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار الأمريكي – طرابلس 6.05 دينار

الدولار حوالة تركيا = 6.07 دينار

اليورو = 7.12 دينار

الجنية الإسترليني 7.75 دينار

الليرة التركية 0.77 دينار

الدينار التونسي 2.22 دينار

الجنية المصري 0.38 دينار

الذهب عيار 18 الكسر = 271 دينار للجرام

الذهب عيار 21 = 315 دينار للجرام

الذهب عيار 24 = 360 دينار للجرام

الذهب جديد عيار 18 بـ 340 دينار

الذهب جديد عيار 21 بـ 380 دينار

الدولار “بشيك المصدق” = 7.15 دينار “التجارة والتنمية”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.10 دينار “مصرف الوحدة”.

دولار بشيك المصدق =6.75 دينار “مصرف الامان”

الدولار “بشيك المصدق” = 6.70 دينار “مصرف الجمهورية”.

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