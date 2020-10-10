“أزمة الكهرباء” محور اجتماع عمداء وممثلي بلديات المنطقة الوسطى بمصراتة

بحث المسؤلون عن بلديات المنطقة الوسطى في اجتماع موسع بمدينة مصراتة أزمة الكهرباء وما تعانيه البلديات من انقطاع مستمر للتيار الكهربائي.

ووفق بيان صادر عن بلدية مصراتة، خلص الاجتماع إلى ضرورة عقد اجتماع طارئ لعمداء البلديات مع المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي وزير الداخلية ووزير التخطيط ووزير المالية ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء لبحث الحلول الممكنة لحل الأزمة في أقرب وقت ممكن.

وأشار البيان إلى أنه تم تشكيل فريق من الحاضرين للتواصل مع المجلس الرئاسي للتنسيق في عقد هذا الاجتماع الطارئ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية