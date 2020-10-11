المؤسسة الوطنية للنفط تعلن عن رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأحد عن رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي وأعطت التعليمات بمباشرة ترتيبات الإنتاج من الحقل بمراعاة معايير الأمن والسلامة العامة وسلامة العمليات.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها بأنها توصلت لاتفاق مع حرس المنشآت النفطية يلزمهم بإنهاء جميع العراقيل التي تواجه حقل الشرارة و بما يضمن عدم وجود أية خروقات أمنية وبما يمكن المؤسسة من رفع حالة القوة القاهرة ومباشرة الإنتاج من الحقل.

وأشار البيان إلى أن المؤسسة ناقشت في اجتماعات الغردقة بمصر هذا الشهر وبرعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مسألة الترتيبات الأمنية للحقول والموانئ النفطية، الأمر الذي ساهم وبشكل إيجابي في تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه استقرار العمليات بحقل الشرارة والمحطات التابعة له.

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