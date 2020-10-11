بنغازي 11 أكتوبر 2020 (وال)- أقيم ببلدية بنغازي؛ المنتدى الأول للنقابات “المنظوية” بالشراكة مع النقابة العامة للتدريب، بإشراف الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا.

هذا وقد أقيمت المنتدى بقاعة الجامعة الدولية للعلوم الطبية، بمشاركة عدد من النقابيين بينهم رئيس النقابة العامة للتدريب الأستاذة حاملينها البرعصي، ورئيس قسم التدريب بمكتب الثقافة بنغازي الأستاذة ابتسام الشيخي، وعضو نقابة النقل الجوي السيدة يزة بربار، ورئيس اتحاد عمال بنغازي الأستاذ أنس اقجام، وأعضاء نقابة عمال شركة البريقة لتسويق النفط، ولفيف ونشطاء المجتمع المدني.

وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا السيدة نيرمين الشريف – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن “الهدف من المنتدى هو توحيد صوت النقابات والتضامن فيما بيننا، وأيضًا التنسيق فيما بينها؛ لكي لا تضيع حقوقهم، وتوحيد كلمة العمال، وعدم الانفراد بالقرارات، كل هذا يُعزز من ضمان حق عمال ليبيا، ولنا تجربة سابقة من خلال التضامن مع نقابة العمال في إيطاليا، فقد طلبوا منا دعمهم من خلال مخاطبة الحكومة الإيطالية”.

وتابعت السيدة نيرمين الشريف: “بصفتي عضو اللجنة الدولية للمواني والبحارة، وعضو لجنة المعايير العادلة للاتحاد الدولي للنقل، أعمل على تحسين وتفعيل دور النقابات في بلادنا، وأيضًا تسليط الضوء على ما قدمته النقابات في مواجهة جائحة كورونا، وماذا قدمت ؟.. وتم توضيح ذلك من خلال نقابة الصحة العامة”.

وأوضحت السيدة نيرمين الشريف أن الهدف من المنتدى أيضًا؛ تأهيل كوادر نقابية جديدة، فقد تم انتخابي في عام 2016، ومدة رئاسة الاتحاد 5 سنوات، ومن المفروض إجراء انتخابات جديدة، لهذا نحن بحاجة لتدريب كوادر نقابية جديدة شابة، وقد تم إشهار النقابة العامة للتدريب خلال المنتدى، وفتح باب النقاش بين المنظمين للمنتدى. (وال- بنغازي) هـ أ / ر ت

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