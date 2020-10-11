محاولات لخفض أسعار الوقود المرتفعة في المنطقة الجنوبية

قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها منصور السريتي، إنهم يعملون على التنسيق مع شركة البريقة لتسويق النفط والغاز في مصراتة وطرابلس لتأمين شحنات من المحروقات للمنطقة الجنوبية بالأسعار السابق “15 قرش” للتر الواحد خلال الفترة المقبلة.

وتبلغ قيمة اللتر الواحد من مادة البنزين القادمة من مستودعات رأس المنقار وعلى فترات متقطعة ما يقرب من نصف دينار، حيث جعلت الطريق الطويلة وغير الآمنة تكلفته مرتفعة إلى حد كبير مقارنة بالوضع الاقتصادي الصعب بالمنطقة.

وأوضح السريتي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم السبت، إن الغرفة وبالتعاون مع الجهات الأخرى المحلية تحاول إيجاد حلول لتأمين وصول الوقود للجنوب وبأسعاره السابقة وبشكل مستدام مثل ما حدث مع عمليات شحن غاز الطهي الذي وصل إلى القطرون أقصى فزان.

ونفى السريتي بأن تكون هناك قافلة من الشاحنات يبلغ عددها 80 شاحنة تحمل الوقود إلى المنطقة الجنوبية قادمة من بنغازي، وفق ما ذكرت بعض صفحات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن يسعون لإنهاء الأزمة قريبا.

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