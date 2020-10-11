قال تاجر عملة مساء يوم الأحد في تصريح لصحيفة صدى الإقتصادية عن هبوط سعر الدولار في السوق الموازي اليوم

مضيفا على أن سعر الدولار قد سجل صباح اليوم 6.06 والأن شهد الدولار نزولا يتراوح ما بين 5.99 إلى 6.01

وأوضح التاجر لصدى إن السبب هبوط الدولار بالسوق يكمن في البيان الذي صدر من قبل المؤسسة الوطنية للنفط بقرار رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي.

ومضيفا بأن حقل الشرارة يعد أقوى الحقول بالمنطقة الغربية.

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