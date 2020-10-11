خاص… ديوان المحاسبة يكشف لصدى تفاصيل اجتماعه مع المركزي ويتطرق لعدة مخالفات

كشف مصدر بديوان المحاسبة في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية تفاصيل الاجتماع المنعقد بين الديوان ومصرف ليبيا المركزي المدة الماضية .

المصدر أكد على أن الديوان شكل لجنة لتقييم أداء مصرف ليبيا المركزي خلال 2019 ، واعداد تقرير بالخصوص ، وكان هناك عدد من الملاحظات بالخصوص ، ومن باب الشفافية والاصلاح خاطب الديوان المركزي وعرض عليه التقرير في الاجتماع .

المصدر أكد على أن الديوان أعطى المركزي عدة ملاحظات وتوجهيات عن المخالفات التي سجلت حياله ، بالإضافة إلى تقبل المركزي ذلك وتعاونهم .

المصدر بالديوان أوضح في تصريحه لصحيفة صدى الاقتصادية أن مخالفات مصرف ليبيا المركزي خارج البلاد تتمثل في توظيف الاحتياطيات ،مضيفاً الديوان لا يمتلك الموارد البشرية التي تستطيع أن تتبع التوظيفات وهي معقدة و تنفذ بنظام حاسوب و مسار تنفيذ غير مرئي وفقاً للمصدر .

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