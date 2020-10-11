موظفو الشركات الخدمية النفطية يتوعدون بحراك عمالي للمطالبة بمرتباتهم المتأخرة ويحملون الرئاسي المسؤولية الكاملة

أكد رئيس نقابة شركة الحفر “لؤي داوود” اليوم الأحد في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية على ترتيبات لحراك عمالي كبير يضم عدد من موظفي الشركات الخدمية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط والذي سيتم تنظيمه أمام المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني للمطالبة بمرتباتهم المتأخر لأكثر من أربعة أشهر.

وأضاف “داوود” انه في حالة عدم إسراع الرئاسي في النظر للميزانيات المتأخرة، فإن الموظفين سيرفعو سقف المطالب لأبعد الدرجات، محملاً المسؤولية الكاملة لرئيس المجلس الرئاسي ووزير المالية ولجنة الطاقة بمجلس النواب مشكلة تأخير المرتبات.

وبين خلال تصريحه أن عمال هذه الشركات يشتغلون ليل نهار وفي أصعب الظروف وفي وجود وباء قاتل، فيما بين أن المطالب قد تصل للمطالبة بإقالة السراج ووزير المالية لأن التخادل بالدرجة الأوليى منهم.

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