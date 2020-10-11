الرعيض يكشف عن أهداف المنتدى الاقتصادي “الليبي التركي” الأول

كشف رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في البلاد محمد الرعيض، عن الأهداف التي وضعها الاتحاد للمنتدى الاقتصادي الليبي التركي المزمع عقده بمدينة اسطنبول في الخامس عشر من الشهر الجاري.

وقال الرعيض في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد، إن من أبرز أهداف المنتدى التواصل بين الشركات التركية ونظريتها في ليبيا والاتفاق على عودة الشركات التركية لاستكمال مشاريعها في البلاد، إضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة ونظيره في تركيا.

وأضاف بأن جميع الشركات التركية العملاقة متواجدة في المنتدى الذي يأمل من خلاله على أحداث شراكة بين الجانب الليبي والتركي طويلة الأمد.

ومن المتوقع أن يقام الحدث يومي الخامس عشر والسادس عشر من شهر أكتوبر الجاري بفندق ومركز مؤتمرات بولمان إسطنبول، وبحضور عدد من رجال الأعمال البارزين، إضافة إلى عدد من كبار تجار التجزئة والموزعين في ليبيا، بحسب الرعيض.

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